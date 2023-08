Altro grande successo della Cluster

Altro grande successo della Cluster che in questi giorni ha concluso nel comune di Ostra, la

suggestiva cittadina in provincia di Ancona, un’altra trasferta dell’International Opera Composition

Course, organizzato assieme al Puccini International Opera Composition Academy Lucca.

Come si ricorderà la settima edizione di questo importante corso lucchese, dedicato all’opera lirica

nel nome di Giacomo Puccini, è stata inaugurata lo scorso 16 agosto dal sindaco Mario Pardini nei

locali didattici di San Micheletto, messi a disposizione dalla Fondazione CRL. Anche in questo

caso, come a San Daniele del Friuli, la trasferta è nata grazie alla volontà del sindaco di Ostra,

Federica Fanisi, che assieme al Soprano Michela Bregantin, hanno ricevuto i docenti e i partecipanti

del corso nella sala consiliare del comune di Ostra. Al termine il sindaco ha rilasciato la seguente

dichiarazione: “Siamo felici di portare ad Ostra il PuccinI International Opera Composition Course

2023, e crediamo fortemente che l’opera sia un grande veicolo culturale. Stiamo già programmando

un progetto operistico dedicato ad Ostra per il 2024, che coinvolgerà i compositori del Puccini

International Opera Composition Academy Lucca”.

I docenti delle master class sono stati Eduardo Caballero, Girolamo Deraco e Alessandro Bianchi

che per questa occasione ha svolto una lunga lezione sullo spazio scenico, che si è svolta, durante i

tre giorni di residenza, nell’incantevole teatro Vittoria di Ostra, vero gioiello di struttura

architettonica ottocentesca.