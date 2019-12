altri tre moduli che andranno ad aggiungersi alla Colonna Mobile Anai.

Ecco altri tre moduli che andranno ad aggiungersi alla Colonna Mobile Anai, della Garfagnana.

I moduli magazzino, servizi igienici e frigo per la conservazione del cibo sono stati acquistati grazie al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che ha finanziato il progetto al 95%, il restante 5% corrisposto dalla nostra sezione.

In questo modo siamo pronti a partire avendo a disposizione tutto quello che è necessario per strutturare un campo in caso di emergenza.

L’acquisizione è stato possibile grazie all’impegno di tutti i volontari che si sono dedicati alle diverse attività dell’associazione per reperire i fondi.