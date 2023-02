Altre 10 nuove piante per viale Apua

Nuove piantumazioni in viale Apua, nel tratto fra la porta del parco La Versiliana e il Ponte del Principe. L’intervento, disposto dagli assessorati a lavori pubblici e ambiente e completato, nei giorni scorsi, da una ditta incaricata, ha portato la messa a dimora di 5 esemplari di leccio e altrettanti di pino: “Parte delle nuove alberature – così gli assessori Matteo Marcucci e Tatiana Gliori – sono andate a sostituire i ceppi che erano rimasti, sul lato Massa del viale, dalla tempesta di vento del marzo 2015. Contestualmente, è stata effettuata la necessaria manutenzione alle piante lungo la pista ciclabile e, in particolare, vicino ai punti luce, per una migliore visibilità e, quindi, sicurezza, non solo del tracciato ma anche degli spazi circostanti”.

Nelle prossime settimane altri alberi saranno messi a dimora, sempre a Marina, nell’area verde fra le vie Gozzano e Parini, prospiciente a una zona residenziale. Dal 2019 a giugno 2022 sono state 390 le nuove piante collocate dall’amministrazione comunale sul territorio di Pietrasanta.