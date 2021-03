Altopascio vince il bando regionale: si farà la nuova scuola media

ALTOPASCIO – Si farà la nuova scuola media di Altopascio: ora è ufficiale. L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto il finanziamento di sei milioni di euro per realizzare il nuovo polo scolastico, che sorgerà in via Francesco D’Assisi, a due passi dal centro storico.

Le risorse sono state ottenute dal Comune grazie al bando regionale legato alla Banca europea degli investimenti. Con l’approvazione del progetto definitivo prima e di quello esecutivo dopo, l’amministrazione D’Ambrosio ha infatti avuto la possibilità di avanzare notevolmente nella graduatoria regionale, scalando ben ventinove posizioni e passando così dal 38° al 9° posto: un balzo in avanti che ha consentito ad Altopascio di rientrare nella mandata di finanziamento e di ottenere tutto l’importo richiesto.

A realizzare il progetto è lo studio Settanta7 di Torino, leader in Italia nel campo della progettazione e dell’architettura scolastica, che per Altopascio ha curato la progettazione anche per la nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri.

fontenoitv