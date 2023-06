Altopascio verso la gara di assegnazione dei lavori per la scuola di Marginone

Altopascio, 27 giugno 2023 – Continua l’iter per la realizzazione della nuova scuola elementare di Marginone: dopo l’approvazione unanime in consiglio comunale della variante urbanistica, adesso la giunta D’Ambrosio si concentra sull’apertura della gara d’appalto che dovrà avvenire entro il 15 settembre. Un percorso che deve procedere a ritmi serrati per rispettare le rigide tempistiche imposte dal PNRR, strumento grazie al quale Altopascio ha ottenuto 1.4 milioni di euro sui 2.2 complessivi previsti per il progetto.

Nuovo passo in avanti, dunque, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità arrivata circa un mese e mezzo fa per la nuova sfida targata D’Ambrosio che porterà sul territorio un nuovo edificio con spazi più grandi e più moderni, maggiormente funzionali alla didattica, sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

“Si procede spediti -commenta il sindaco Sara D’Ambrosio – perché da sempre l’attenzione per la scuola è massima. I tempi che il PNRR ci impone sono molto stretti ma abbiamo dalla nostra parte un team di persone, uffici e dirigenti in gamba e capaci che riusciranno a raggiungere l’obiettivo. Adesso, massima concentrazione per l’apertura della gara che assegnerà i lavori: una procedura che ci deve vedere pronti entro metà settembre. Siamo entusiasti di questa nuova sfida che ci permetterà di lavorare gomito a gomito con il dirigente scolastico e le insegnanti dell’attuale scuola della frazione. Un viaggio che guarda al futuro e al benessere dei bambini e delle bambine di Altopascio”.