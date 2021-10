ALTOPASCIO VERDE SOCIALISTA .

Altopascio_ La sconfitta della destra maturata al primo turno non era scontata, anzi sembrava un obbiettivo impossibile da raggiungere . L’idea di allargare la l’alleanza che usciva dall’esperienza dei cinque anni di governo del primo mandato della Sindaca D’Ambrosio si è rilevata vincente, la prospettiva del ritorno al governo del Comune di Altopascio di personalità espressione del passato, e di una destra incapace di rinnovarsi e di promuovere una nuova classe dirigente ha portato a questo importante e fantastico risultato elettorale.

Questa vittoria è soprattutto l’affermarsi di un progetto politico che va al di là delle vicende del nostro Comune, tutti dobbiamo esserne consapevoli, il futuro del Centro Sinistra, dovrà passare una idea larga è inclusiva dell’alleanza, superando e allargando anche il perimetro di esperienze di governo importanti come quella maturata ad Altopascio nei cinque anni passati di cui la sindaca Sara D’Ambrosio ne era la più nitida espressione, per questo la scelta di allargare la coalizione è stata una prova di grande maturità e serietà politica di partiti, liste civiche, ma soprattutto del Sindaco.

La nostra partecipazione alle elezioni era ed è mirata a creare un laboratorio politico imperniato sulla valorizzazione della nostra cultura ecologista e solidale, per uno sviluppo sostenibile del territorio, compatibile con le sfide che si stanno delineando davanti a noi tutti, la crisi climatica che l’umanità sta già subendo che si troverà affrontare nei prossimi decenni. Molti sono i punti programmatici su cui lavorare, l’importanza di Altopascio nel quadro regionale e provinciale è sotto gli occhi di tutti, noi siamo, e saremo disponibili a lavorare per il futuro della Coalizione, al Sindaco spetta l’onore e l’onere di costruire il quadro di riferimento capace di consolidare e rinnovare questa importante esperienza di governo.

Come Partito Socialista Italiano ed Europa Verde abbiamo scelto di impegnarci direttamente in questo importante appuntamento elettorale, il risultato ha dimostrato che un seme è stato piantato: seme che ha contribuito in modo fondamentale alla vittoria di Sara D’Ambrosio al primo turno. Per noi questa scelta rappresenta un punto di partenza per un progetto politico che guarda al futuro, non solo di Altopascio.

Eros Tetti Europa Verde e Rossano Lenci Partito Socialista Italiano

