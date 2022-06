Sabato 18 giugno, alle 10, sarà tagliato ufficialmente il nastro lungo i nuovi camminamenti del parco, che, per la prima volta nella storia altopascese, diventerà il palcoscenico naturale di una inedita mostra di scultura: “Innova Parco: l’arte sotto le Mura castellane”, voluto dall’amministrazione comunale insieme con Garfagnana Innovazione e il progetto “Digital Stone Project”, con la collaborazione di Pierluigi Puccini e Aurora Zannetti sotto il coordinamento di Alessandra Trabucchi.

Saranno installate nel parco riqualificato dieci sculture realizzate dagli artisti che gravitano intorno al polo Garfagnana Innovazione. Un progetto affascinante dove tradizione antica e tecnologia si fondono per dare vita a un percorso espositivo emozionante e unico che porta per la prima volta la scultura ad Altopascio. Inoltre, a pochi passi, in piazza Ospitalieri, nella Sala Peregrinatio, sarà possibile tuffarsi nella collezione dei quadri della rinata Fondazione Centoni.

“La mostra degli inizi”, questo il titolo del percorso espositivo, che accoglie nel cuore di Altopascio 35 quadri per un viaggio artistico alla scoperta di quello che era il fermento culturale e pittorico della provincia di Lucca, della Toscana e dell’Italia del centro-nord agli inizi degli anni Settanta.