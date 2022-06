�L’appuntamento è da oggi, martedì 21 giugno al 28 luglio e dall’1 al 15 settembre con il corso di ginnastica dolce, gratuito, rivolto alle persone ultracinquantenni: un’occasione per continuare a prendersi cura del proprio corpo e dello spirito anche al termine della stagione invernale dei corsi comunali, per stare insieme e per vivere, sempre di più, il territorio.