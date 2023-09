Altopascio sotto assedio dei carabinieri dopo i recenti episodi criminali

Nella mattinata di oggi si è svolto un servizio coordinato di controllo con otto pattuglie dei carabinieri, del reparto cinofili di Firenze e Pisa e due squadre del battaglione di Firenze per un totale di 30 uomini.

Sempre in primo piano le attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti, ma non è escluso che l’operazione abbia fornito anche qualche elemento anche in ordine all’omicidio del pensionato Luigi Pulcini, . È ancora caccia, infatti, al responsabile del gesto criminale e le indagini sono proprio a carico dei carabinieri,

Proprio nelle ore dei controlli, peraltro, si svolgeva una operazione della polizia municipale di Altopascio, che ha sgomberato un immobile occupato in pieno centro cittadino.