Per fare domanda, basta cliccare qui e seguire le istruzioni: http://www.comune.altopascio.lu.it/…/bando-emergenza…/

È attivo fino al 5 gennaio 2021 il modulo per poter richiedere nuovamente i buoni spesa alimentari.

Il Fondo di Solidarietà Alimentare ha destinato al Comune di Altopascio un totale di 110mila euro da utilizzare in buoni spesa/voucher a sostegno dei nuclei familiari che stanno subendo maggiormente le conseguenze economiche del Covid-19 e che si trovano in uno stato di effettivo bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

A tutti coloro che hanno i requisiti sarà consegnata una carta prepagata (come quella che vedete nella grafica sottostante), che funzionerà come un vero e proprio bancomat, su cui sopra saranno caricati gli importi riconosciuti dal bando. I cittadini potranno spendere i soldi dove vogliono, nelle attività commerciali del territorio, per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.