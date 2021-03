Questo significa che le decisioni prese sono giuste e servono per tutelare il nostro territorio, soprattutto le scuole e le attività commerciali che sarebbero costrette a chiudere in un’eventuale zona rossa.

Siamo al confine con zone rosse, quindi per noi soprattutto il monitoraggio deve essere quotidiano: di prassi l’aggiornamento sui dati viene fatto il venerdì, resta comunque chiaro che se la situazione dovesse peggiorare saremo i primi a intervenire e a prendere ulteriori provvedimenti.

Se prima eravamo a 331 su 100.000 abitanti sui 7 giorni, oggi siamo a 298 su 100.000 abitanti sui 7 giorni. E nelle nostre scuole ci sono solo due classi in quarantena (le stesse della scorsa settimana).

Avrei preferito, fin dall’inizio, che non venisse fatto un ragionamento per singoli comuni, ma per aree omogenee.

Nei nostri territori la vita si sviluppa per aree omogenee, a cavallo di più province e di sicuro a cavallo tra più comuni.

Dai servizi essenziali alle scuole, dal lavoro alle attività commerciali, se un provvedimento restrittivo deve essere fatto, ha senso venga fatto per macro-aree contigue, perché altrimenti, per come la vedo io, è totalmente inutile e inefficace.