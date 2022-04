Altopascio per l’Ucraina 🇺🇦

Venerdì 8 aprile alla Conad di Altopascio in via delle Cerbaie, dalle 10 alle 19, i volontari guideranno i cittadini nell’acquisto, durante la spesa, di alcuni di quei prodotti indicati.

Sabato 9 aprile, sempre dalle 10 alle 19, l’appuntamento si ripete alla Pam, in via Romana a Badia Pozzeveri, al Penny Market, in via del Palazzaccio, e a InGrande, via delle Cerbaie. All’entrata dei supermercati verranno distribuiti volantini informativi e all’uscita sarà presente il carrello dove lasciare la spesa.