Questo diversivo scardina totalmente il tradizionale assetto familiare e mette in risalto le loro reazioni emotive.

Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia.�Dario Fo e Franca Rame descrivono in modo perfetto, con toni divertenti ma anche drammatici, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Venite a scoprire come finisce la storia

Per andare a teatro, come al cinema, è necessario il super green pass, quello che si ottiene per guarigione da Covid-19 o con vaccino