Controlli a tappeto della Polizia Municipale di Altopascio e delle altre forze dell’ordine sul nostro territorio.

L’indicazione è chiara: far rispettare il decreto del Governo, che ammette gli spostamenti solo per motivi di lavoro, di salute e per necessità non rimandabili (andare a fare la spesa per esempio).

Tutti gli altri devono stare a casa, perché solo così si limita la diffusione del coronavirus, altamente contagioso.

Solo stamani la Polizia Municipale ha denunciato una donna, residente a Pescia, che transitava in auto lungo la via Romea per andare a fare una girata a Lucca: ecco le girate ingiustificate non sono ammesse e sono fuori legge in questo momento.