ALTOPASCIO – INCIDENTE STRADALE ALLA ROTONDA DI VIALE EUROPA

Aggiornamento 118 per incidente ad Altopascio via Benedetto Croce (rotonda Banca Generali).

Un’auto con a bordo una donna e tre bambini si è cappottata (sembra che abbiamo fatto tutto da sola).

Chiamata delle 15.02.

I bambini sono completamente illesi, mentre la donna (non sappiamo età) ha riportato alcuni traumi ed è stata portata – in codice rosso ma per dinamica, non avrebbe ferite gravi – all’ospedale San Luca di Lucca.

Intervenuti sul posto i sanitari dell’ambulanza della Misericordia di Montecarlo, insieme a Vigili del Fuoco e 112.