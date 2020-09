ALTOPASCIO – IL SINDACO RISPONDE

Avvoltoi sulla spalliera. Avete presente quelli passati alla ribalta con Panariello nei panni di Pio Bove, il macellaio



Ecco, li abbiamo anche ad Altopascio. Spuntano come funghi in campagna elettorale e li riconoscete non solo per i baffi, ma soprattutto perché sono quelli che invece di gioire per il gran lavoro svolto per arrivare, in pochissimo tempo e con tanta incertezza rispetto anche ai protocolli anti Covid, alla riapertura dell’anno scolastico con ambienti sicuri, a norma e tutti sistemati, stanno lì, sul trespolo, e sperano in qualche scandalo, in qualche errore, in qualche disguido per poter avere due minuti di celebrità.



Fanno tristezza. Soprattutto se penso a quante persone si siano messe in gioco per garantire che, anche nel nostro paese, un diritto primario come quello all’istruzione e i servizi scolastici a esso collegato fossero garantiti per bene, col massimo della qualità e dell’attenzione, fin dal primo minuto di scuola.



Fanno doppiamente tristezza se penso che chi oggi sta sul trespolo pensando alla prossima bugia da raccontare – smentita puntualmente due minuti dopo – sono gli stessi che per oltre 20 anni hanno comandato ad Altopascio, lasciandoci un paese che era fanalino di coda su tutte le questioni importanti, che non partecipava ai bandi europei, che non investiva nell’edilizia scolastica, che era conosciuto fuori solo per motivi di cronaca nera, che non aveva neanche una scuola a norma.

Oggi, però, è un’altra storia. E per noi, state tranquilli, la scuola è una priorità sempre. Soprattutto quando i riflettori della campagna elettorale del momento si spengono.