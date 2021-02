Altopascio, il ritorno di Marchetti: è lui il candidato a sindaco per il centrodestra

Una decisione attesa ma che adesso è ufficiale: Maurizio Marchetti sarà il candidato del centrodestra unito alle prossime elezioni comunali ad Altopascio. Già primo cittadino per vent’anni, Marchetti, dopo la parentesi in consiglio regionale, sfiderà la sindaco uscente Sara D’Ambrosio.

Alla presentazione in piazza Ospitalieri c'erano i big locali dei partiti: il senatore Massimo Mallegni per Forza Italia, l'onorevole Riccardo Zucconi per Fratelli d'Italia e per la Lega la capogruppo in Regione Elisa Montemagni con il consigliere comunale, e candidato sconfitto 5 anni fa, Francesco Fagni. Tutti compatti adesso a sostegno di Marchetti per riprendersi la guida di Altopascio.

E spiega così la sua volontà di ri-scendere il campo per porsi alla guida della Città del Tau.

Insomma, per Marchetti l’amministrazione D’Ambrosio ha largamente deluso le attese. A decidere ovviamente saranno gli elettori. La campagna elettorale, che si annuncia particolarmente interessante, ormai è già partita.