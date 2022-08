Il 1° settembre si aprono le domande per il bonus trasporti. Il contributo potrà arrivare a un massimo di 60 euro e servirà a rimborsare fino al 100 per cento degli abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico.

Questo bonus è stato introdotto per la prima volta con il decreto Aiuti e poi è stato confermato con il decreto Aiuti Bis.