ALTOPASCIO, I GRUPPI DI MAGGIORANZA: “PESSIMA LA SCELTA GOVERNATIVA DI TAGLIARE IL FONDO PER IL CONTRIBUTO AFFITTO. È IMPORTANTE CHE IL COMUNE FACCIA LA SUA PARTE”

ALTOPASCIO, 20 maggio 2023 – “Fare il possibile per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto: scellerata la scelta del Governo di tagliare proprio questo fondi e lasciare scoperti Regioni e Comuni. Altopascio, però, farà la sua parte”.

A dirlo sono i gruppi di maggioranza di Altopascio – Partito Democratico, Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, ViviAmo Altopascio e Azione –, che criticano la scelta governativa di non confermare il Fondo Nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole. Il “tesoretto” statale era destinato alle famiglie con redditi medio-bassi e – attraverso le Regioni – veniva trasferito ai Comuni, che a loro volta distribuivano il contributo ai cittadini tramite appositi bandi. Solo nel 2022, il Comune di Altopascio ha potuto sostenere 165 famiglie con un’erogazione media di 1.000,33 euro.

“L’erogazione del contributo affitto – commentano le consigliere e i consiglieri – ha rappresentato per tanti nuclei familiari una boccata d’ossigeno in un momento storico ed economico particolarmente complesso. Togliere il fondo statale significa gravare ulteriormente sulle casse comunali, già messe a dura prova dai tanti aumenti e rincari“.

“L’amministrazione guidata da Sara D’Ambrosio è da sempre in prima linea per sostenere i cittadini che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale, non solo erogando contributi straordinari, ma anche grazie all’introduzione di progetti di solidarietà, di welfare e di benessere di comunità che ci consentono di rispondere in modo più capillare possibile alle esigenze delle persone – continuano -. Ecco perché continueremo a fare tutto il possibile per non lasciare soli i nostri concittadini. Per fare questo però è necessaria una sinergia a più livelli. Tramite la giunta e il sindaco, vogliamo chiedere al Governo un provvedimento straordinario e d’urgenza chereintroduca anche per il 2023 il finanziamento del fondo. È inoltre indispensabile che la Regione Toscana si faccia carico della problematica e si attivi per portare ai livelli superiori la voce degli enti locali. Infine, come Comune, proponiamo di stanziare, compatibilmente con le possibilità finanziarie del bilancio comunale, risorse straordinarie e proprie per colmare il vuoto lasciato dal mancato trasferimento statale: così facendo potremo dare una risposta alle centinaia di famiglie che da anni contano su questo tipo di aiuto e supporto ed essere ancora una volta un Comune virtuoso quando si tratta di supportare chi ha più bisogno”.