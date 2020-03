È stata firmata l’ordinanza per chi arriva (o negli ultimi quattordici giorni è arrivato) dalla Lombardia e dalle altre quattordici province dichiarate zona rossa, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Chiunque faccia ingresso in Toscana o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, dopo avere soggiornato in zone rosse, è obbligato a procedere all’isolamento fiduciario volontario, comunicando tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Altrimenti si può chiamare il numero unico dell’Azienda USL di riferimento: Toscana Nord Ovest 050.954444.

Le persone in isolamento fiduciario non possono avere contatti con altre persone, hanno il divieto di spostarsi o di partecipare a viaggi, hanno l’obbligo di rimanere raggiungibili per l’attività di sorveglianza, devono evitare contatti stretti e dunque indossare una mascherina chirurgica nel caso che vivano assieme ad altre persone, oltre ad osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche.