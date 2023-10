ALTOPASCIO FASHION SHOW: VIA CAVOUR DIVENTA UNA PASSERELLA

ALTOPASCIO, 5 ottobre 2023 – Moda e divertimento per l’Altopascio Fashion Show, l’evento organizzato dal Centro commerciale naturale di Altopascio che trasformerà via Cavour in un passerella per sfilate.

L’appuntamento è domenica 8 ottobre, dalle 15.30: grandi bambini e amici a 4 zampe presenteranno le nuove collezioni autunno/inverno.

“Siamo contenti – commenta Adamo La Vigna, assessore alle attività commerciali – del fermento e della vivacità dei nostri commercianti. Un centro attraente è un centro vissuto, che attira sempre più pubblico e visitatori”.

“Grazie alla sinergia dei commercianti del Centro Commerciale del paese – aggiunge Federica Stefanini, presidente del CCN – potremo proporre un evento divertente e ben curato. Grazie a tutti per l’impegno e la voglia di mettersi in gioco”.

Dopo la sfilata, condotta da Maurizio Oreselli, il pomeriggio si chiuderà con Emanuele Ginori nelle vesti di Teatro Zero.

Per prenotazione dei tavoli con degustazione: Carpe Diem, 0583 1797425.