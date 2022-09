ALTOPASCIO È SPORT: PREMIATI 13 SOCIETÀ E 48 ATLETI ALTOPASCESI

Una giornata di sport, aggregazione e condivisione con il paese pieno di persone e di famiglie, da mattina fino a tarda sera. Così si è presentato Altopascio sabato scorso, in occasione della Festa di fine estate – Open sport 2022, grazie alla quale, oltre al coinvolgimento di 25 società sportive, associazioni di volontariato e di promozione culturale e Istituto comprensivo, bambini, ragazzi e genitori hanno potuto provare tante tipologie di sport, assistere alle esibizioni e ai tornei degli atleti e prendere parte alla cerimonia dei meriti sportivi. Un appuntamento atteso che ha portato sul palco di piazza della Magione tredici società sportive e 48 atleti altopascesi, premiati dal sindaco Sara D’Ambrosio e dall’assessore allo sport Valentina Bernardini per i traguardi raggiunti nel corso delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. A livello di squadre hanno ricevuto le medaglie i ragazzi della pallacanestro maschile Nuovo Basket Altopascio per la promozione in Serie C Gold nel 2022; i giocatori della prima squadra del Tau Calcio Altopascio per la promozione in serie D nel 2022 (prima volta nella storia altopascese) e quelli dell’Academy Tau per la promozione in seconda categoria nel 2020. Infine la Soul Dance ASD per i risultati ottenuti ai concorsi nazionali con primi, secondi e terzi posti e per aver creato la compagnia giovanile Soul Dance Jounior Company per la divulgazione della danza contemporanea nella piana di Lucca e a livello nazionale. Con la Soul Dance sono state premiate Sofia Cicalini e Lisa Lorenzi per l’ammissione al Livorno special training programme Royal Ballet School; Asia Nesti e Laura Gjinesha per l’ammissione al DAF Roma 2021 (Dance Art Faculty); Sara Morello per l’ammissione al Progetto PERFORM di Michele Oliva 2022. Sempre restando nel mondo danza, premio per Roberto Donati e Simonetta Pellegrini dell’associazione Cuore Latino, per aver vinto, ancora una volta, i campionati regionali 2022 di balli caraibici.