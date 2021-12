Altopascio è Natale! – Dall’8 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022

Qui il programma completo: https://www.ioscelgoaltopascio.it/130

PROGRAMMA:

Mercoledì 8 Dicembre – via Cavour

dalle 12 alle 12.45 e dalle 16 alle 16.45

– ShowCooking: impariamo insieme a fare il croccante



dalle 16 alle 19– "Il piccolo villaggio degli Elfi" – Caccia al tesoro, baby dance, racconti, giochi, la magica casetta di Babbo Natale ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

-Cioccolata e bomboloni caldi, chicchia cura della Misericordia di Altopascio

Venerdì 10 Dicembre – Riserva Naturale Lago di Sibolla

dalle 14.30 alle 16.30

– “L’inverno fuori dalla finestra”- Laboratori per bambini e famiglie per scoprire come vivono gli animali durante l’inverno. A seguire visita nella Riserva. info e prenotazioni: 3386553603; naturadimezzo@gmail.com



dalle 16.00 alle 19.00

dalle 16.00 alle 19.00– "La magica stanza di Babbo Natale"Babbo Natale e il suo Elfo ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

Domenica 12 Dicembre – via Cavour

dalle 12 alle 12.45 e dalle 16 alle 16.45

– ShowCooking: impariamo insieme a fare il croccante

dalle 16 alle 18

– Spettacolo itinerante Banda Bassotti street band

piazza della Magione

dalle 17 alle 17.30

– Lovett e il Lupo, rappresentazione



dalle 16 alle 19

dalle 16 alle 19– "La magica stanza di Babbo Natale" Babbo Natale e il suo Elfo ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

– Castagne, vin brûlé, cioccolata calda, chicchi a cura della Misericordia di Altopascio



dalle 16 alle 18

– “Giochi, laboratori e letture in compagnia di Elfo Alabaster”

dalle 16 alle 18– "Giochi, laboratori e letture in compagnia di Elfo Alabaster"ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com



dalle 16 alle 19

– “La magica stanza di Babbo Natale”

dalle 16 alle 19– "La magica stanza di Babbo Natale"Babbo Natale e il suo Elfo ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

Domenica 19 Dicembre – via Cavour

dalle 12 alle 12.45 e dalle 18 alle 18.45

– ShowCooking: impariamo insieme a fare il croccante



dalle 16 alle 19

dalle 16 alle 19– "La magica stanza di Babbo Natale" Babbo Natale e il suo Elfo e "Giochi Giganti in legno" ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com



dalle 17 alle 18

– “La musica dell’anima”

dalle 17 alle 18– "La musica dell'anima"Coro Gospel in concerto e nevicata ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

– Castagne, vin brûlé, cioccolata calda, chicchi a cura della Misericordia di Altopascio

– Torneo di biliardino in paese per info contattare 377 395 9053 a cura di Fratres Altopascio



dalle 16 alle 18

dalle 16 alle 18– "Giochi, laboratori e letture in compagnia di Elfo Alabaster" ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com



dalle 16 alle 18

dalle 16 alle 18– "Giochi, laboratori e letture in compagnia di Elfo Alabaster" ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com



dalle 16 alle 19

dalle 16 alle 19– "La Befana vien da noi" Racconti, la Befana, gli Elfi, Babbo Natale e… Minnie e Topolino! ideato e realizzato da ilnatalechevorrei.com

Venerdì 7 gennaio – Teatro comunale “G. Puccini”

– Concerto di nuovo anno, Corpo Musicale “G. Zei” – Altopascio