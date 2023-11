“ALTOPASCIO È NATALE 2023”, A DICEMBRE TORNA LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Altopascio, 31 ottobre 2023 – Anche quest’anno “Altopascio è Natale” e, per tutto il mese di dicembre, torna in piazza della Magione la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il periodo delle Feste si avvicina sempre di più e l’amministrazione comunale sta già preparando il programma natalizio, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Altopascio e di Spianate e con le altre associazioni del territorio. Nelle prossime settimane verranno forniti ulteriori dettagli sulle iniziative e gli eventi che, per tutto il periodo festivo, coloreranno e animeranno la cittadina del Tau e le sue frazioni.

“Stiamo mettendo insieme il programma per Natale 2023 – spiega Adamo La Vigna, assessore agli eventi e alle attività commerciali del Comune di Altopascio –. Intanto, te le novità di quest’anno c’è il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’attrazione in grado di trasmettere a tutto tondo lo spirito del Natale e che rappresenta un luogo di aggregazione e di incontro tra cittadini di tutte le età, un vero punto di attrazione e di movimento nel cuore della cittadina. Stiamo lavorando al programma per il 2023 in stretta sinergia con le varie attività commerciali e associazioni del territorio. Presto verranno fornite tutte le date, tra cui anche quella dell’avvio della pista di ghiaccio e dell’illuminazione natalizia, intanto siamo soddisfatti di annunciare il ritorno di una delle attrazioni preferite dalla cittadinanza che fa divertire e porta ad Altopascio moltissime persone”.