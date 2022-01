ALTOPASCIO – Domani, inizia la stagione teatrale 2021/2022

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 | ore 21

Tutti a teatro per vedere “Tutta casa, letto e chiesa” scritto da Dario Fo e Franca Rame e interpretato dalla bravissima Valentina Lodovini.

Uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna. Si ride molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza.

Nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19 vi aspettiamo al Teatro Giacomo Puccini Altopascio.

Per andare a teatro, come al cinema, è necessario il super green pass, quello che si ottiene per guarigione da Covid-19 o con vaccino

La campagna abbonamenti per i nuovi abbonati si chiuderà martedì 11 gennaio.

I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema-Teatro (via Regina Margherita) nei tre giorni precedenti lo spettacolo, dalle 17 alle 20, e il giorno stesso, da un’ora prima dell’inizio (dale 20 alle 21).

Tutta la programmazione è disponibile sul sito https://www.ioscelgoaltopascio.it