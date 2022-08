ALTOPASCIO DIGITAL: ALTRI 14 MILA EURO PER ADOTTARE L’APP IO E SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E DI ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DI CITTADINI E IMPRESE

ALTOPASCIO, 17 agosto 2022 – Altopascio sempre più digitale. Dopo aver ottenuto 155mila euro per la totale ristrutturazione del sito web e oltre 120 mila euro per digitalizzare l’ente e far migrare i dati su piattaforma Cloud, il Comune di Altopascio conquista altri 14mila euro per potenziare l’accessibilità dei servizi. Si tratta di fondi PNRR che serviranno per finanziare l’adesione all’applicazione IO (io.italia.it), studiata per rendere sempre accessibili i servizi comunali. Servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino e di imprese. Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, dalla gestione di alcune pratiche alla richiesta di accesso agli atti, dal pagamento di una contravvenzione fino al pagamento della mensa scolastica: l’obiettivo è migliorare a tutto tondo l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento.

«Bisogna stare al passo con i tempi – commenta l’assessore alla semplificazione, Adamo La Vigna – e comprendere le potenzialità che la tecnologia ci offre. I bandi a cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto ci permetteranno di ristrutturare alcuni importanti servizi del Comune, rendendolo più semplice da contattare e semplificando la vita dei cittadini, dei professionisti e delle imprese. È un processo in continua evoluzione, che stiamo compiendo grazie ai fondi messi a disposizione con il PNRR, indispensabili per aiutare le amministrazioni locali a dotarsi di tutti gli strumenti tecnologi oggi più che mai necessari. Per tutto questo non possiamo che ringraziare il settore servizi alle imprese e al cittadino e in particolare l’ufficio CED del Comune di Altopascio: stiamo compiendo passi da gigante per portare, letteralmente, la nostra cittadina nel futuro».