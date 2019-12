ALTOPASCIO – DECISO L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SPIANATE

ALTOPASCIO – Si amplia il cimitero di Spianate. La giunta D’Ambrosio, infatti, con l’obiettivo di riqualificare e migliorare il complesso cimiteriale della frazione più popolosa del territorio comunale, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di due nuovi campi da destinare alle sepolture in terra, per uno stanziamento totale di 24mila euro.

Un intervento che permetterà all’amministrazione di rispondere all’annoso problema della carenza di spazi adeguati da destinare alle sepolture