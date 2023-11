ALTOPASCIO CITTÀ PULITA: PROSEGUE L’OPERAZIONE DI RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Altopascio, 7 novembre 2023 – Va avanti l’operazione Città Pulita, nata per volontà dell’amministrazione comunale in accordo con la Polizia Municipale di Altopascio e la società Broken Car con l’obiettivo di contrastare l’abbandono di veicoli sul territorio e procedere con la conseguente rimozione.

Nei giorni scorsi, grazie all’intervento coordinato dal comandante Italo Pellegrini, sono stati rimosse due auto che versavano in stato di abbandono, una in piazza Benedetto Croce e l’altra in via Divisione Alpina Julia.

L’iniziativa è nata nel 2022 e nel corso dei mesi ha consentito di togliere circa 20 veicoli: in alcuni casi le carcasse costituivano veri e proprie giacigli estemporanei per persone senza fissa dimora.

“Il progetto – spiega l’assessore con delega all’ambiente, Daniel Toci – prosegue con l’obiettivo di salvaguardare il territorio e l’ambiente. Questo è un impegno quotidiano dell’amministrazione comunale e agire nella rimozione delle auto abbandonate significa restituire anche decoro, sicurezza e vivibilità ai quartieri e ai cittadini. Oltre a prevenire potenziali pericoli e a migliorare l’ambiente urbano, si vanno anche a rendere nuovamente fruibili gli spazi arbitrariamente occupati dalle carcasse”.