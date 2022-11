ALTOPASCIO CERCA UN’ASSOCIAZIONE PER PRENDERSI CURA DEGLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ

ALTOPASCIO, 12 novembre 2022 – Prendersi cura degli animali in difficoltà, prestando loro attività di soccorso e recupero. Resta aperta fino al 5 dicembre la manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Altopascio per individuare un’associazione di volontariato a cui affidare il servizio di soccorso e recupero di pullus di avifauna, ovvero uccelli appena nati, e cuccioli di fauna selvatica sul territorio altopascese.

La durata della convenzione sarà di due anni, 2023 e 2024, eventualmente rinnovabile per i successivi due anni. L’associazione dovrà quindi soccorrere gli animali in difficoltà e accoglierli nella propria struttura, fornire informazioni ai cittadini che ne faranno richiesta, occuparsi delle cure veterinarie, della degenza, dell’alimentazione, della riabilitazione e del rilascio in natura.

“Questa è un’esigenza più volte manifestata anche da associazioni e cittadini – spiega l’assessore all’ambiente, Daniel Toci -. Abbiamo quindi deciso di dare l’opportunità di intervenire per recuperare e curare gli animali che si trovano in difficoltà. Un’iniziativa che rappresenta una novità per il comune di Altopascio. In questo modo proviamo a coinvolgere le risorse del terzo settore per attivare le migliori energie per dare un servizio in più”.

Possono partecipare alla manifestazione le organizzazioni e le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale, che abbiano finalità statutarie compatibili e con dichiarata esperienza specifica nella gestione dell’attività di raccolta, trasporto e primo soccorso di animali feriti o in difficoltà. Dovranno anche essere in regola con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli infortuni e di tutte quelle relative all’utilizzo dei volontari oltre ad essere qualificate come enti del terzo settore da almeno sei mesi.

La candidatura, completa di domanda di partecipazione, relazione del progetto, curriculum dell’ente e dei volontari e copia del documento del legale rappresentante, dovrà essere presentata entro le 13 di lunedì 5 dicembre. La documentazione può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Altopascio, piazza Vittorio Emanuele, 24; spedita tramite raccomandata a/r al Comune di Altopascio, piazza Vittorio Emanuele, 24; inviata tramite PEC all’indirizzo comune.altopascio@postacert. toscana.it.

Il bando e la domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Altopascio, a questo link: https://www.comune.altopascio. lu.it/pa/soccorso-fauna-2022/.

Per eventuali ulteriori informazioni: s.cavazza@comune.altopascio. lu.it; 0583.240366.