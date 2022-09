ALTOPASCIO CELEBRA LE SUE COPPIE D’ORO E DI DIAMANTE

ALTOPASCIO, 23 settembre 2022 – Una vita insieme: continuano le celebrazioni ad Altopascio per festeggiare le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro e di diamante nel 2021. Dopo l’iniziativa dedicata agli altopascesi che nel 2020 hanno festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio , ecco che ieri (giovedì 22), sempre in Sala Granai, il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore alle politiche sociali, Valentina Bernardini, hanno voluto omaggiare altre 52 coppie con una targa-ricordo. “Alcune di queste coppie non avevano potuto festeggiare a causa del Covid – spiegano -, altre hanno vissuto l’anniversario in piena pandemia o durante i mesi più duri del lockdown. Restituire a ognuna di queste persone un momento di attenzione, amore e felicità, dopo due anni così difficili, ha reso ancora più belle queste cerimonie”.

Ecco l’elenco delle coppie che hanno festeggiato i 50 e 60 anni nel 2020:

Carlo Alberto Ballerini e Barbara Vettori, Ezio Barbieri e Livia Panattoni, Oscare Bertagni e Silvana Graziani, Renzo Bianchi e Iside Nannini, Giuliano Campigli e Graziella Crudeli, Luigi Cappelli e Giovanna Lassi, Rocco Casieri e Rosa De Marco, Guido Ciuti e Daniela Luciani, Giuseppe Benito Coniglio e Eva Iacopetti, Urbano Coppolella e Anna Maria Casiero, Domenico Covelli e Roberta Paganelli, Cosimo Antonio De Milito e Anna Maria De Vita, Nicola De Simone e Rosa Verrilli, Giovanni Della Bidia e Laura Mencarelli, Andrea Della Maggiora e Domenica Russo

Nicola Drappa e Assunta Martino, Roberto Elli e Emilia Sargentini, Vincenzo Fornino e Filomena Videtta, Alfo Francesconi e Piera Donati, Roberto Gemignani e Rosetta Fornaciari, Danilo Giannotti e Brunella Del Tredici, Giuseppe Giuntoli e Marcelli Rastelli, Enrico Giusti e Paola Del Peloso, Lorenzo Grassi e Teresa Papini, Michele Grassi e Annunziata Gori, Cesare Guidi e Lorenza Natalini, Sergio Lazzerini e Luana Costanza Carrara, Fernando Magagnino e Luigia Grasso, Valerio Maionchi e Giuliana Fantozzi, Adamo Orlando Mariani e Laura Lucchesi, Claudio Mariani e Alexandra Michi, Benito Martinelli e Isola Donatini, Renzo Masoni e Emilia Monaco, Pasquale Rocco Melillo e Maria Salvatore, Giovanni Miceli e Maria Grazia Speranza, Antonio Domenico Minichiello e Rina Melani, Leonardo Miresse e Iacopa Riccio, Ruggero Nardi e Grazia Alberotti, Giampaolo Nativi e Milena Ferrari, Marcello Nelli e Carla Puccini, Marcello Nelli e Paola Costa

Eligio Novelli e Ilva Bobbi, Giancarlo Panichi e Maria Riccomi, Bruno Pellegrini e Luciana Carrara

Giuseppe Piagentini e Bruna Dal Borgo, Marcello Poli e Graziella Cecchini, Francesco Prizzi e Giuseppa Insalaco, Giuseppe Rotonda e Maria Zarra, Luciano Savoni e Ginetta Papini, Roberto, Sturlini e Daniela Carmignani, Piero Ulivieri e Pierina Lucchesi, Lio Vannelli e Mila Pallini, Lido Vannelli e Carla Savini.

Ed ecco qui le coppie che hanno raggiunto i traguardi nel 2021:

Alessandro Bellandi e Anna Galanti, Lido Bendinelli e Franca Bianucci, Pier Luigi Benedetti e Celestina Elda Giasolli, Santo Giuseppe Boccaccio e Miriam Tiribelli, Claudio Bulleri e Marusca Raffaelli, Guido Carmignani e Paola Sainati, Franco Del Sarto e Maddalena Eugenia Ponziani, Carlo Mario Dinucci e Iva Ulivieri, Aldo Fabbri e Grazia Monte, Giuliano Fornaciari e Rosa Pistoresi, Nicola Gagliardi e Addolorata Iarossi, Rolando Galantuomini e Carla Antoni, Marinello Goliandi e Ida Salvucci, Luigi Guidi e Ileana Porfirio, Angelo Franco Lencioni e patrizia Frediani, Amleto Lenzi e Ida Bronzi, Rosario Lo Pizzo e Anna Domina, Giuseppe Mancuso e Antonina Campofelice, Paolo Mangiacapre e Rosa De Domenico, Gerardo Megaro e Anonietta Grasso, Matteo Mucci e Giosina Piccirillo, Gino Nardi e Silviana Mangiantini, Piero Nelli e Annalia Bertoncini, Moreno Nesi e Luisa Matteoni, Giovanni Ottombrino e Maria Benigna Minutella, Carlo Antonio Pacini e Raffaella Andreotti, Giuliano Pagni e Emide Valgattari, Salvatore Patti e Brigida Maria Pipitone, Vitangelo Pepe e Anna Maria Latella, Giancarlo Piatteli e Umberta Pasquinelli, Michele Picciuto e Caterina Terzoli, Angiolo Scuffi e Gerardina Liloia, Giuliano Sgherri e Dina Giorgi, Alessandro Simi e Francesca Ferretti, Vincenzo Spinello e Pasqualina Speranza Giovanni Tarantino e Giovanna Mazzela, Riccardo Viale e Ariana Cecchi, Giancarlo Biagioli e Marcella Serra, Adamo Buoncristiani e Giuseppina Buoncristiani, Domenico Cappelli e Iva Salvadori, Pier Giorgio Dinelli e Erminda Biondi, Bartolomeo Gallo e Concetta Palumbo, Mario Lardieri e Gerardina Lardieri, Luigi Lasaponara e Ida Di Mastrorocco, Angiolo Latini e Luana Biagini, Giulio Lenzi e Giulietta Incrocci, Enzo Massarelli e Gina Saltabanchi, Settimo Moroni e Anna Corneli, Pasquale Palazzesi e Pia Menghini, Mohamed Safiri e Ida Souhar, Luigi Sciacqua e Ernesta Andreini, Paris Vita e Alida Pucci.

Inoltre sono stati festeggiati anche Loriano Secondi e Nadia Riccomi che hanno festeggiato nel 2019.