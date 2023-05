ALTOPASCIO CELEBRA LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Il programma delle celebrazioni

Altopascio, 30 maggio 2023 – Per la Festa della Repubblica torna, ad Altopascio, il tradizionale concerto del Corpo musicale “G. Zei”. L’appuntamento è venerdì 2 giugno, alle 21.15, in piazza Ospitalieri, con il consueto appuntamento in musica aperto a tutti e a ingresso gratuito.

Nel corso della mattinata del 2, invece, spazio alle celebrazioni istituzionali: appuntamento alle 12 in piazza della Magione con associazioni, cittadini e la comunità tutta per la deposizione della corona alla lapide che ricorda gli esiti delle votazioni del Referendum tra Monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946. Anche qui, ad accompagnare il momento solenne, ci saranno i musicisti della banda altopascese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.