ALTOPASCIO – Attenzione alle bufale!

In questi giorni, come se non bastasse l’emergenza sanitaria a creare tensione e preoccupazione, ci si mettono i soliti a diffondere bufale, notizie false, solo per generare panico e confusione nella gente.

L’ultima in ordine di tempo è che i cittadini di Montecarlo o di Porcari non possono andare a fare la spesa alla Pam di Altopascio perché la Polizia Municipale fa le denunce.

Questo è falso. La Polizia Municipale di Altopascio fa il proprio lavoro: ferma le persone per i controlli, sta sul territorio e fa i controlli.