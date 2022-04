ALTOPASCIO ARRESTATO DAI CARABINIERI MENTRE TENTA DI SVALIGIARE UNA CASA

ALTOPASCIO ARRESTATO DAI CARABINIERI MENTRE TENTA DI SVALIGIARE UNA CASA

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Altopascio unitamente ai colleghi della

Sezione Radiomobile di Lucca hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino italiano,

23enne domiciliato a Viareggio, incensurato, nullafacente, per il reato di tentato furto in abitazione

aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Alle ore 09:00 circa, un cittadino

segnalava alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca un furto in atto

nell’abitazione di un vicino di casa, sita nella località “Michi” di Altopascio, ad opera di due

individui.

Dopo pochissimi minuti una pattuglia dei Carabinieri di Altopascio, impegnata nel centro

abitato in un servizio contro i reati predatori, raggiungeva l’abitazione segnalata, dove sorprendeva

due giovani nell’intento di forzare la porta d’ingresso con alcuni arnesi da scasso, i quali dopo

essersi accorti della presenza dei Militari si davano a precipitosa fuga, nel corso della quale

aggredivano con un cacciavite e spintonavano il carabiniere che per primo era riuscito a sbarrargli

la strada, scappando in direzioni diverse.

Dopo alcuni istanti, uno dei due malviventi veniva

bloccato nei dintorni della casa da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Lucca, giunta in supporto ai colleghi. Il Carabiniere aggredito nella colluttazione

riportava una ferita alla mano sinistra, con una prognosi di tre giorni. L’arrestato, al termine delle

formalità di rito, veniva tradotto nella camera di sicurezza della Compagnia CC di Lucca, in attesa

dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna. Continuano le indagini volte

all’individuazione del secondo complice.