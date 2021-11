ALTOPASCIO, AL VIA LA DISTRIBUZIONE DELLE CARD PER I BUONI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO

Riparte la distribuzione delle card per i buoni spesa ai cittadini rientrati nella graduatoria.



La distribuzione avviene nella sede della Misericordia Altopascio.

Cliccando su questo link https://www.comune.altopascio.lu.it/…/bando-buoni…/ si può trovare il calendario delle consegne.

Ogni utente ha ricevuto un codice identificativo: sul calendario si trovano il codice e il giorno e la fascia oraria in cui effettuare il ritiro. Sul sito, inoltre, è presente anche il modello per delegare al ritiro un familiare: una volta scaricato, il modulo deve essere riempito in ogni sua parte.

COME FUNZIONA LA CARD. La tessera funziona esattamente come un bancomat, ma senza bisogno del pin. Ogni carta prepagata vale 100 euro e gli assegnatari riceveranno una o più tessere, a seconda dell’importo ricevuto. La card può essere utilizzata per acquistare solo beni di prima necessità nelle botteghe, nei discount, nei grandi magazzini e nei supermercati.

Per qualsiasi necessità o dubbio sul funzionamento della tessera prepagata è possibile contattare l’Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.216907 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.i