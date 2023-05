ALTOPASCIO ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI UNICEF E RINNOVA L’IMPEGNO PER GARANTIRE I DIRITTI DI BAMBINI E ADOLESCENTI

DIRITTI IN COMUNE: ANCHE ALTOPASCIO ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI UNICEF E RINNOVA L’IMPEGNO PER GARANTIRE I DIRITTI DI BAMBINI E ADOLESCENTI

Altopascio, 26 maggio 2023 – Altopascio si conferma città dei bambini e delle bambine e aderisce a “Diritti in comune”, l’iniziativa, promossa da Unicef Italia con Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI – , che si terrà domani, 27 maggio, in tutta Italia in occasione del 32° anniversario dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La cittadina del Tau rinnova quindi il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica comunale i diritti dei bambini e degli adolescenti, attraverso cui progettare il presente e il futuro del paese.

È un’occasione importante per dimostrare e riflettere sui servizi, le politiche e i progetti che sta portando avanti l’amministrazione comunale in favore dei più piccoli e delle famiglie, come dimostra anche l’ultima iniziativa in ordine di tempo sulla gratuità dei nidi sostenuta proprio dall’amministrazione comunale in anticipo anche rispetto al contributo regionale.

Sui canali social (Facebook e Instagram) del Comune di Altopascio sono stati promossi post e video di “Diritti in comune” così da diffondere la comunicazione, far conoscere l’iniziativa e tutto ciò che c’è dietro. Per ulteriori informazioni: https://www.unicef.it/italia- amica-dei-bambini/citta- amiche/diritti-in-comune/