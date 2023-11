ALTOPASCIO ACCANTO AL TERZO SETTORE: L’AMMINISTRAZIONE EROGA CONTRIBUTI PER 18.000 EURO

ALTOPASCIO, 20 novembre 2023 – Altopascio, ancora una volta, al fianco del terzo settore: l’amministrazione D’Ambrosio ha infatti deciso di stanziare un fondo, pari a 18mila euro, per erogare contributi e risorse alle associazioni senza scopo di lucro del territorio comunale. Un modo per sostenere le attività ordinarie, i progetti e la vita di tutte quelle realtà che vanno a comporre la rete del volontariato e della solidarietà della cittadina del Tau.

Per presentare la domanda c’è tempo fino all’11 dicembre. Tutti i documenti, il bando e le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Altopascio a questo link https://www.comune.altopascio. lu.it/pa/avviso-per- lerogazione-di-contributi- associzioni-volontariato-anno- 2023/.

“Dopo il bando per le società e le associazioni sportive – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al benessere di comunità e al welfare, Valentina Bernardini – ci rivolgiamo anche alle associazioni di volontariato e del terzo settore in generale, colonne portanti del nostro territorio. Il volontariato rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza: ci sono associazioni che fanno assistenza, che organizzano eventi, che si schierano al fianco dei cittadini ogni giorno e che progettano con l’amministrazione comunale interventi, iniziative, azioni per essere solidali e vicini a chi ha più bisogno. Con questo bando vogliamo ancora una volta sostenere le realtà sociali del nostro territorio: nonostante le ristrettezze economiche del periodo che investono anche l’amministrazione pubblica, noi abbiamo deciso di continuare a fare la nostra parte senza far mancare quell’aiuto che negli anni ci ha contraddistinto”.

Per partecipare al bando è necessario essere un’associazione di volontariato, formalmente costituita nel 2023 e con sede nel comune di Altopascio.

La domanda deve pervenire entro le 12 dell’11 dicembre. La modulistica potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) o inviata per PEC all’indirizzo: comune.altopascio@postacert. toscana.it.