Altopascio a dimensione di tutti. Altopascio per tutti.

Dopo gli interventi – alcuni già realizzati, altri in procinto di partire – per rendere il paese sempre più accessibile e inclusivo, l’amministrazione D’Ambrosio ha accolto l’associazione

Grazie a questo lavoro di indagine sarà quindi possibile sapere, per l’utente, quali caratteristiche hanno i locali di Altopascio: l’associazione Luccasenzabarriere, infatti, riporta nell’app informazioni come l’ampiezza di una porta, la presenza di scalini all’interno dei locali o la possibilità di muoversi in sicurezza senza vedere; ma anche – nel caso di attività che somministrano cibi e bevande – se l’offerta include piatti per celiaci o intolleranti ad alimenti diversi.