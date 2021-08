ALOE VERA

ABITAT: bacino del Mediterraneo, India orientale, Antille, costa orientale dell’Africa, Medio oriente.

PARTE USATA: il succo condensato.

PREPARAZIONI FARMACEUTICHE CONSIGLIATE: estratto secco nebulizzato e titolato in derivati antracenici espressi come barbaloina anidra min.19% e max. 21% (Farmacopea Italiana X), il cui dosaggio giornaliero va da 2 a 3 mg per kg. di peso corporeo, preferibilmente in un’unica somministrazione serale.

COMPOSIZIONE CHIMICA: contiene dal 15 al 40% di glucosidi idrossiantracenici, in particolare aloina, idrossi aloine e aloinoside (sono tutti antrachinoni). Contiene inoltre aminoacidi, lipidi, fitosteroli e polisaccaridi.

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: Azione lassativa: è noto per la sua azione lassativa di tipo stimolante i movimenti dell’intestino. A livello del grosso intestino i principi attivi dell’Aloe sono attaccati dagli enzimi della flora batterica intestinale, e si formano così gli antrachinoni liberi responsabili dell’azione terapeutica. Ciò spiega il periodo di tempo che passa tra l’assunzione della pianta e il manifestarsi dell’azione lassativa, che può essere anche di 12-16 ore. Azione sulla cute: oltre alle proprietà lassative l’Aloe possiede proprietà curative interessanti a livello cutaneo, soprattutto sotto forma di gel. Infatti si è dimostrato utile nelle bruciature, negli eritemi solari, nella rimarginazione delle ferite, nell’acne, nella porpora senile e nelle lesioni da punture da insetti. L’aloe vera sotto forma di gel applicato sulla pelle o sotto forma di estratto dato per bocca aumenta il contenuto di collageno nel tessuto di cicatrizzazione, e ciò aiuta a chiudere più velocemente le ferite. Azione immunostimolante: questa pianta può avere azione di tipo immunostimolante con attivazione della fagocitosi, cioè della capacità di inglobare e distruggere germi, virus e funghi, da parte dei globuli bianchi. Azione prevalente: lassativa come estratto secco, dermoprotettiva come gel.

Altre azioni: immunostimolante e cicatrizzante come gel. Indicazioni principali: trattamento della stipsi funzionale nell’adulto. Utile anche nelle malattie della pelle di tipo degenerativo-infiammatorio.

EFFETTI COLLATERALI: può provocare diarrea con dolori addominali, e ciò può a sua volta causare un calo del potassio. L’abuso di questa e di altre piante ricche di antrachinoni può causare assuefazione con conseguente minore efficacia farmacologica. Può provocare dermatite acuta in soggetti ipersensibili, reversibile con la sospensione del trattamento, quando usato per via topica.

CONTROINDICAZIONI: E’ controindicato in gravidanza, nel bambino al disotto dei 12 anni di età, nell’allattamento, nella diverticolosi intestinale, nelle persone con un grosso intestino molto lungo, in pazienti con occlusione o subocclusione intestinale, in pazienti con emorroidi e/o fistole perianali. L’estratto secco di questa pianta non dovrebbe essere somministrato continuativamente per un periodo superiore a otto-dieci giorni. Il gel di aloe invece può essere usato anche per lunghi periodi di tempo.

INTERAZIONI COI FARMACI: Può avere interazioni medicamentose con gli antiaritmici di tipo chinidinico, coi digitalici, coi diuretici che provocano perdita di potassio, con la vincamina e il fenoxedil. La sua azione positiva sulle difese immunitarie viene inibita dal pretrattamento del paziente con cortisonici, per cui essi vanno sospesi almeno 7-10 giorni prima della somministrazione degli estratti di questa pianta.

DATI TOSSICOLOGICI: il gel di aloe non ha alcuna tossicità. L’estratto secco invece va usato alle dosi consigliate, senza aumentare il dosaggio.