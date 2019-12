All’Urp di Massarosa i moduli per diventare guardia ambientale volontaria

Il Comune di Massarosa ha attivato l’ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp) per mettere a disposizione di chi ne farà richiesta i moduli per diventare guardia ambientale.

L’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha infatti avviato la selezione di dieci guardie ambientali volontarie, cittadini che mettono a disposizione il loro tempo svolgendo funzioni di tutela del territorio. Sotto la supervisione dei Guardiaparco contribuiranno a far rispettare la natura con azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti, attività di pulizia, prevenzione incendi, attività educativa, con particolare attenzione ai giorni di maggiore affluenza e in occasione di eventi e manifestazioni.