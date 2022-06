VALLE DEL SERCHIO – Si è svolta presso l’oasi naturalistica del Parco dell’Orecchiella una giornata dedicata alla biodiversità. L’iniziativa che nella prima parte della giornata si è svolta presso il centro Visitatoti è stata organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in stretta collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversita’ di Lucca e l’Associazione “Aquilegia” Natura e Paesaggio Apuano Onlus.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali dai Sindaci Raffaela Mariani per San Romano Garfagnana e Francesco Pioli per Villa Collemandina che hanno sottolineato l’importanza di prendere visione del patrimonio naturalistico presente in questi territori.

Poi è stato il Segretario generale dell’Unione Francesco Pinagli a illustrare quanto l’ente si stia adoperando per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità ricordando a tutti l’importante lavoro svolto al Centro la Piana di Camporgiano.

A seguire ci sono stati gli interventi del presidente del Parco Fausto Giovannelli e della colonnello Cecilia Tucci per i carabinieri forestali : Int Tucci e Giovannelli

L’incontro ha registrato anche gli importanti contributi dei professori Universitari Gianni Bedini, Alessandro Petraglia, Giulio Ferretti e Jacopo Franzoni.

La giornata si è po conclusa con una visita al Giardino Botanico Maria Ansaldi dove è stata inaugurata una faggeta in ricordo del Geometra della Comunità Montana Fabio Lucchesi che fu tra i promotori del giardino ai piedi della Pania di Corfino

fonte noitv