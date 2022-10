Allo Stadio Buon Riposo di Pozzi, EVENTO REGALO sabato 29 ottobre

EVENTO REGALO DI FINE OTTOBRE

L’appuntamento è per il 29 ottobre p.v., dalle 15:00 alle 18:00, allo Stadio Buon Riposo di Pozzi, Seravezza, grazie a Lino Marrai che ha fatto da tramite con i responsabili.

Durante l’evento è possibile portare qualsiasi cosa: vestiti, libri, oggettistica, scarpe, giocattoli, a patto che siano IN BUONE CONDIZIONI, altrimenti non saranno accettati, e non si deve trattare di cose ingombranti.

L’esposizione prevede appositi spazi, dedicati ad uomo, donna, bambino e diverse altre categorie.

Solo alcune raccomandazioni:

– Siete pregati di munirvi di vostri sacchetti/scatoloni per portare via le cose a cui siete interessati .

– No a biancheria intima come mutande, reggiseni, canotte o calzini.

In caso di pioggia prima delle ore 15.00, l’evento verrà rimandato a data da destinarsi.

Le cose che avanzeranno come sempre farò il possibile per dividerle alle varie associazioni serie ed affidabili.

I BAMBINI SARANNO LIBERI DI VENIRE TRAVESTITI PER HALLOWEEN, POTRANNO GIOCARE E DIVERTIRSI , SARÀ PRESENTE LA TRUCCABIMBI SIMONA GARIBALDI, A DISPOSIZIONE ANCHE IL BAR PER BERE QUALCOSA O FARE MERENDA.