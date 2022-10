ALLO SPAZIO ‘LOGOS’ DI MARLIA SI PRESENTA IL PIANO DI RECUPERO URBANISTICO DI CORTE CARDELLA

Lunedì 17 ottobre, alle ore 21.00, allo spazio culturale ‘Logos’ nella sede dello Sportello al cittadino zona nord di Marlia, si terrà un’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale per la presentazione del Piano di recupero urbanistico di Corte Cardella, situata in via Paolinelli a Marlia. All’incontro interverranno l’assessore all’urbanistica, Giordano Del Chiaro e Silvia Giorgi dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica.

“Obiettivo di questo incontro è condividere con i cittadini e, in particolare con i residenti di Marlia, questo piano di recupero urbanistico che prevede la ristrutturazione da parte di privati di un complesso edilizio situato in Corte Cardella, attualmente decadente, con cui saranno realizzate 14 unità abitative – spiega l’assessore all’urbanistica, Giordano Del Chiaro –. Un’operazione di recupero significativa che consentirà di realizzare nuovi alloggi senza il consumo di nuovo suolo, aspetto per noi di grande importanza, restituendo contemporaneamente decoro alla corte. Il nuovo complesso dovrà essere realizzato rispettando la stessa tipologia edilizia tradizionale dell’attuale fabbricato, tipica delle nostre corti, in modo da non snaturare il contesto in cui sarà inserito. Il piano prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico che risulterà certamente utile in questa zona centrale della frazione di Marlia”.