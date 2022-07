Allo Spazio Agorà musiche anni ’80 con i BE KIND REWIND

Allo Spazio Agorà musiche anni ’80 con i BE KIND REWIND

Marina di Pietrasanta (Lu) – Musiche e canzoni anni ’80 domani sera, sabato 16 luglio, sul palco dello Spazio Agorà di Marina di Pietrasanta, nell’ambito del cartellone promosso dalla Fondazione Versiliana. Un tributo agli anni ‘80, alla riscoperta dei brani più belli e iconici di una decade magica dal punto di vista artistico e musicale, con il gruppo musicale Be Kind Rewind, formato da Mattia Marini (voce), Alessandro Cinquini (chitarra), Pier Angelo Pellini (tastiere e cori), Riccardo Dinelli (basso) Giuseppe Rotondi (batteria).

Ciascuno dei musicisti proviene da esperienze professionali diverse, ma li accomuna la passione per il repertorio proposto, capace di rappresentare in modo mai scontato le sonoritá tipiche del decennio dagli Spandau Ballet, Duran Duran, Simply Red fino ai più sofisticati Depeche Mode, Talk Talk e David Bowie.

Un viaggio a ritroso nel tempo, che consente a chi ascolta di rivivere le emozioni e il gusto di un’epoca caratterizzata da leggerezza, ma anche da grande eleganza.

www.versilianafestival.it Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il programma può subire variazioni. Programma completo su

I prossimi appuntamenti allo Spazio Agorà:

Domenica 17 luglio

Le domeniche da ridere con GIANNI GIANNINI

Martedì 19 Luglio

Serata RADIO BRUNO “Calcio Regionale Toscano”

A cura di Maurizio Bolognesi



Mercoledì 20 luglio

Fiori italiani. Coltivazione e arte floreale

Fabrizio Diolaiuti Conduce

Giovedì 21 luglio

TORNEO DI BURRACO

a cura dall’Associazione ‘La Nuova Rondinella’ (per iscrizioni 333 – 1624674) Venerdì 22 luglio Venerdì 22 luglio

Concorso di bellezza MISS PIU’ME’

2^ semifinale

a cura di AlsoEventi

Conduce Claudio Sottili