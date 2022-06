ALLO SKY STONE SI FESTEGGIANO I VINILI

Tre giorni di festa in via Veneto per il Record Store Day

DAL 17 AL 19 GIUGNO ALLO SKY STONE SI FESTEGGIANO I VINILI

CON INCONTRI SULLA STORIA DELLA MUSICA, LIVE E SORPRESE

Giorni di fuoco, quelli di metà giugno allo Sky Stone & Songs. In occasione della seconda tranche del Record Store Day, in programma il 18 giugno, il negozio di via Vittorio Veneto, infatti, propone tre giorni di piccoli eventi.

Si inizia venerdì 17, alle 21:15, con un incontro sulla storia della musica del ciclo ‘Friday I’m in Love’. E non sarà una storia ‘qualunque’: René Bassani, infatti, accompagnerà alla scoperta dei segreti di un album che ha fatto la storia della musica, ‘Ziggy Stardust’ di David Bowie che, proprio quest’anno, festeggia cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Un’occasione per conoscere meglio questo capolavoro, grazie alla conoscenza e passione di Bassani per Bowie.

Si prosegue il 18 con la giornata dedicata ai molti album in vinile che escono proprio sabato: allo Sky Stone sarà l’occasione per delle sorprese che durante la giornata allieteranno coloro che vorranno anche solo curiosare tra le uscite del Record Store Day.

E, per finire, domenica 19, a partire dalle 17, torna la musica live allo Sky Stone. E sarà la musica di un gruppo lucchese, i Dei Perfetti Sconosciuti che daranno vita a uno showcase nel quale presenteranno il loro album ‘Fuori’. Un’occasione da non perdere per conoscere meglio questa formazione e la loro musica.

Tutti gli eventi si svolgeranno secondo quelle che sono le vigenti norme anti-Covid.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it oppure scrivere una mail a info@skystoneandsongs.it