All’Istituto Jam Academy sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica Junior 6/13 anni

All’Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam. it) sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica per i bambini tra i 6 e i 13 anni. Grazie ai programmi di studio dedicati e agli educatori esperti in didattica musicale per bambini, saranno offerte esperienze di apprendimento coinvolgenti e stimolanti, fondamentali nel periodo di crescita e di sviluppo di ogni individuo. Un modo per muovere i primi passi verso il mondo della musica attraverso lo studio dell’alfabeto musicale e delle prime figure ritmiche, i primi brani suonati, i fondamenti di teoria, l’impostazione dello strumento e l’approccio a suonare in gruppo.

Si tratta di percorsi di avviamento alla musica nei quali, sin dall’inizio è previsto un approccio pratico e diretto con lo strumento in modo da affiancare la teoria alla pratica. I bambini approcceranno l’alfabeto musicale, lo studio delle prime figure ritmiche, i primi brani suonati, i fondamenti di teoria, l’impostazione sullo strumento, il suonare in gruppo.

Le classi verranno formate in base all’età ed al livello di confidenza con lo strumento scelto ed avranno cadenza settimanale di un’ora negli orari compresi tra le 15 e le 20, dal lunedì al venerdì.

I dipartimenti attivi sono: Chitarra, Basso, Batteria, Canto, Pianoforte e Tastiera. Le iscrizioni sono possibili dal primo settembre e potrà essere fissato un incontro con i docenti dell’istituto per conoscere senza impegno la struttura e i programmi.

Info: https://www.centromusicajam. it/corsi/corsi-di-musica/ Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it .

--