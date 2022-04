All’Informagiovani dal 20 al 29 aprile ci sono i colloqui con le Agenzie per il lavoro del territorio.

Nell’ambito degli incontri per la ricerca attiva del lavoro, organizzati dall’Informagiovani, in collaborazione con ArtiToscana (CPI ) e le Agenzie per il Lavoro del territorio, dal 20 al 29 aprile alla sede dell’Informagiovani in via delle Trombe, si terrà una Recruitment Open Week in collaborazione con Adecco, Adhr, ATempo, GiGroup, OpenJobMetis, Synergie. Sarà questa l’occasione per svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con le Agenzie.