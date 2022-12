all’ex Museo del Fumetto e all’auditorium di piazza San Romano apre la Fabbrica del Natale

L'8 dicembre all'ex Museo del Fumetto e all'auditorium di piazza San Romano apre la Fabbrica del Natale

L’amministrazione comunale, in collaborazione con tante realtà associative locali, ha realizzato un villaggio tutto nuovo per Lucca, con iniziative adatte a ogni età, per vivere insieme la magia delle festività natalizie e della tradizione.

Apre l’8 dicembre la nuova Fabbrica del Natale, in uno spazio che per la prima volta viene inserito nel circuito degli eventi cittadini legati al periodo natalizio: l’ex Museo del Fumetto e l’adiacente auditorium, in piazza San Romano. Questi luoghi, per la durata di un mese intero, fino all’8 gennaio, ospiteranno in maniera continuativa appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alle letture, a laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione Pardini ed è stata inserita nel cartellone unico “Lucca Magico Natale”, che ogni anno caratterizzerà l’offerta culturale e di intrattenimento natalizia, sia per i cittadini lucchesi che per i visitatori della città. A presentarla, questa mattina (5 dicembre) a palazzo Orsetti, erano presenti gli assessori alla cultura Mia Pisano, al commercio Paola Granucci e al turismo Remo Santini.

“La Fabbrica del Natale – hanno dichiarato gli assessori – rappresenta una parte importante dell’offerta culturale e di intrattenimento legata alle festività natalizie. Siamo molto soddisfatti perché le associazioni locali hanno risposto con grande entusiasmo alla nostra proposta di collaborazione per la costruzione di questo programma. Per un mese intero la Fabbrica animerà i pomeriggi lucchesi, sia per i cittadini e sia per chi farà visita a Lucca in questo periodo, andando nel contempo a riscoprire luoghi della città fin qui poco valorizzati. Siamo convinti che queste iniziative saranno capaci di esaltare le tradizioni natalizie e alimentare il senso di comunità che pervade la nostra città: invitiamo dunque tutti i lucchesi, le famiglie, a fare visita alla nuova Fabbrica del Natale”.

La fabbrica del Natale sarà inaugurata l’8 dicembre alle ore 15.00, alla presenza del sindaco Mario Pardini, insieme agli assessori che hanno coordinato eventi di LMN e al neo presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi. Nei giorni successivi, dalle 15.00 alle 19.00, l’ex Museo del Fumetto e l’auditorium ospiteranno una serie di attività rivolte ai bambini, con spettacoli di teatro, burattini, musica, giochi con le bolle di sapone, laboratori di cucina e di pittura, letture, giochi con i dadi, tutti a tema natalizio. Non mancheranno speciali iniziative di solidarietà, con “Elfi per un giorno”, dove i più piccoli potranno portare i loro regali di Natale che verranno poi distribuiti alle case famiglia e alle associazioni benefiche del territorio, oppure con Jamerry Christmas Concert, concerto natalizio a favore di Unicef, con interventi corali e coreografie di giovani ballerini e ballerine. In alcune giornate, i genitori potranno inoltre lasciare i loro figli (a partire dai 5 anni di età) al Baby parking teatrale: i bambini potranno divertirsi con letture animate, giochi teatrali, laboratori artistici a tema natalizio, mentre loro potranno recarsi a fare acquisti natalizi in tutta tranquillità. Sempre per i più grandi, in programma anche appuntamenti musicali, come l’Aperitivo in Jazz a Lucca. Infine a gennaio, per la gioia di tutti, arriverà la Befana: quella del comitato popolare di piazza San Francesco il 5 gennaio, e il 6 quella che scenderà da Aquilea.

Alla Fabbrica del Natale saranno sempre presenti la Tenuta Mariani di Massarosa, la Pasticceria Le Bontà di Lucca e Cremeria Opera di Lucca con prodotti tipici e sfiziosi, dalla merenda all’aperitivo. Sarà inoltre possibile incontrare tutti i pomeriggi Babbo Natale nella sua stanza magica, curata dall’associazione Don Franco Baroni. All’Ex Museo del Fumetto saranno infine visitabili due mostre: una dedicata ai presepi trasportabili, a cura de ‘Il Baluardo gruppo vocale Lucchese’, in collaborazione con la comunità di Santa Maria Corteorlandini, associazione Cori della Toscana e compagnia Balestrieri di Lucca; una mostra fotografica sarà invece dedicata al Natale a Lucca, a cura di Foto Alcide.