PIETRASANTA – Sicurezza: allerte e condizioni meteo, in arrivo pannelli ad icone con le informazioni in tempo reale su criticità

Le allerte meteo saranno comunicate anche attraverso un moderno ed immediato sistema di pannelli informativi dislocati su alcune delle principali strade cittadine. Il Comune di Pietrasanta sarà tra i primi in Toscana ad utilizzare l’innovativo sistema ad icone che non indicherà a fianco del rischio dell’allerta (verde, giallo, arancione o rosso) ma anche se si tratta di allerta per temporali, neve, ghiaccio, mareggiate e vento. L’amministrazione comunale continua ad investire sulla sicurezza potenziando le infrastrutture di comunicazione in direct con i cittadini. Un pannello sarà installato all’uscita dell’autostrada, uno nell’area verde della rotonda tra la via Aurelia e via Unità d’Italia, uno a Strettoia nei pressi della scuola materna ed uno al sottopasso di via Avis Donatori. Il sistema a pannelli sarà gestito tramite la piattaforma del Centro Funzionale Regionale. “E’ un sistema di comunicazione ad icone diretto, efficace ed intuitivo per informare ed aggiornare automobilisti in transito e residenti dei rischi legati ai fenomeni atmosferici. – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore all’ambiente – Si tratta di un ulteriore passo avanti nel rapporto con i cittadini che va ad integrarsi ai sistemi impiegati per comunicare le allerte come la telefonata o sms in caso di criticità meteo arancione o rosse, il sito o i social dove transitano gli aggiornamenti. La tempestività delle informazioni, e la capillarità con cui queste informazioni sono divulgate, è fondamentale per abbassare il livello di rischio nella popolazione. Partiamo con quattro primi punti informativi cittadini per potenziarli strada facendo”.

L’amministrazione comunale ricorda che è possibile iscriversi al sistema di informazione telefonica della Protezione Civile tramite il sito www.comune.pietrasanta.lu.it per ricevere gli avvisi di criticità meteo con codice arancione e codice rosso e particolari situazioni di allerta o emergenza sull’intero territorio comunale.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts