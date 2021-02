Le previsioni meteo del Consorzio LaMMA riferiscono di un rapido ingresso di masse di aria fredda da est cui si assoceranno dal tardo pomeriggio-sera di oggi, venerdì, nevicate sparse fino a basse quota, soprattutto sui settori appenninici e centro-meridionali della Toscana. Dalla serata e fino alla prima parte di domani quota neve in abbassamento fino a quote di pianura (0-200 metri) su tutte le zone interne ad eccezione del grossetano (quote collinari). Venti in intensificazione.