Allerta meteo: lunedì scuole chiuse solo in alcuni comuni

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, domenica, e per tutta la giornata di domani, lunedì 30 ottobre. Piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti, a partire dalle prime ore della giornata, nelle zone di nord-ovest e sulla costa.

La Protezione Civile regionale per questo ha emesso un’allerta meteo codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani. L’allerta scatta alla mezzanotte di oggi (domenica 29) fino alle 23:59 di lunedì 30.

Per la giornata di lunedì ordinanze di chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, sono state firmate dai sindaci di Camaiore, di Barga, di Carrara e di tutti i comuni della Lunigiana.

A Carrara chiusa anche l’Accademia di Belle Arti, i parchi e i cimiteri e tutti gli impianti sportivi comunali. Sospeso il mercato settimanale. A Massa scuole aperte ma cimiteri e parchi urbani chiusi. A Viareggio chiuse le pinete cittadine.

Il mare, domenica, è mosso, in aumento fino a molto mosso in serata e domani è previsto come molto mosso.